Хави уточнил приоритет турниров на оставшуюся часть сезона

Наставник «Барселоны» Хави подтвердил, что он жаждет победы в Лиге Европы, но в то же время для него важной целью является и место в первой тройке чемпионата Испании. «Барселона» уже выбыла из Кубка Испании, но успешно продвигается в Лиге Европы, в то время как в чемпионате шансы нагнать «Реал» представляются маловероятными.

- Наша главная цель - квалификация в следующую Лигу чемпионов. Следующая цель - победа в Лиге Европы. Мы хотим победить и после встреч с «Наполи» появилось ощущение, что это вполне по силам нам, - считает Хави, слова которого цитирует ITASportPress.