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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави уточнил приоритет турниров на оставшуюся часть сезона

10 Марта 2022 • 00:53 Комментировать
Барселона
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Осасуна
1.33 5.10 9.50
13.03 23:00

Наставник «Барселоны» Хави подтвердил, что он жаждет победы в Лиге Европы, но в то же время для него важной целью является и место в первой тройке чемпионата Испании. «Барселона» уже выбыла из Кубка Испании, но успешно продвигается в Лиге Европы, в то время как в чемпионате шансы нагнать «Реал» представляются маловероятными.

- Наша главная цель - квалификация в следующую Лигу чемпионов. Следующая цель - победа в Лиге Европы. Мы хотим победить и после встреч с «Наполи» появилось ощущение, что это вполне по силам нам, - считает Хави, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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