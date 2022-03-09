Араухо может оказаться в «ПСЖ»

Парижский «ПСЖ» - ещё один претендент на услуги центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Сохранить уругвайца у себя хотела бы и «Барса», но целый ряд клубов готов сделать Араухо более выгодное финансовое предложение, а для него это, судя по всему, определяющий фактор.

К таким клубам, способным удовлетворить финансовые аппетиты Араухо, относится и «ПСЖ». При этом договориться о новом контракте с Араухо у «Барселоны» все не получается, а нынешнее соглашение действует лишь до 2023 года. В общем, как уточняет Diario Sport, этот вопрос должен решаться в самое ближайшее время, и он уже решается.