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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо может оказаться в «ПСЖ»

09 Марта 2022 • 23:36 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1.33 5.10 9.50
13.03 23:00

Парижский «ПСЖ» - ещё один претендент на услуги центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Сохранить уругвайца у себя хотела бы и «Барса», но целый ряд клубов готов сделать Араухо более выгодное финансовое предложение, а для него это, судя по всему, определяющий фактор.

К таким клубам, способным удовлетворить финансовые аппетиты Араухо, относится и «ПСЖ». При этом договориться о новом контракте с Араухо у «Барселоны» все не получается, а нынешнее соглашение действует лишь до 2023 года. В общем, как уточняет Diario Sport, этот вопрос должен решаться в самое ближайшее время, и он уже решается.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Рональд Араухо Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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