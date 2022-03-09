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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мартинес назвал Педри лучшим молодым игроком мира

09 Марта 2022 • 21:44 Комментировать

Голкипер «Астон Виллы» сказал в интервью журналистам, что он считает Педри лучшим молодым игроком мира:

«Он потрясаюший», - сказал кипер «Астон Виллы».

Педри провел более 50 матчей за каталонцев в своем дебютном сезоне, а затем сыграл ключевую роль во впечатляющих выступлениях сборной Испании на Евро-2020 и Олимпийских играх в Токио.

Также футболиста хвалит и менеджер Хави Эрнандес, сравнивая его с бывшим товарищем по команде и легендой «Барселоны» Андресом Иньестой.

Вундеркинд за свою карьеру выходил на поле за «Барсу» 66 раз, забив шесть голов и сделав семь результативных передач. Он подписал новый контракт с клубом в октябре прошлого года, продлив свое пребывание на «Камп Ноу» до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эмилиано Мартинес Педри
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