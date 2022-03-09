«Атлетико» лидирует в борьбе за Камара

Мадридский «Атлетико» – фаворит в борьбе за полузащитника «Марселя» Бубакара Камара.

22-летний опорник станет свободным агентом по окончании сезона. Слухи связывают его с возможным переходом в «Астон Виллу», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Рому» и дортмундскую «Боруссию», но фаворитом в битве за подпись Камара, по сведениям Le10sport, является мадридский «Атлетико».

«Матрасники» пытались подписать француза в январе. Вероятно, устная договорённость с игроком была достигнута уже тогда, но «Марсель» не пожелал расставаться с хавбеком по ходу сезона.

Бубакар Камара – воспитанник «Марселя», защищающий цвета первой команды с 2017 года. На его счету более 150 поединков за родной клуб, а также 9 матчей в составе молодёжной сборной Франции.