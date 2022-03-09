Неймар: «Барселона» всегда в моем сердце»

Бразильский нападающий «ПСЖ» в интервью Movistar+ рассказал об отношении к своему бывшему клубу:

«Когда мне было 13 лет, я уже почти был игроком «Реала». Судьба привела меня в «Барселону», к которой я сейчас очень привязан. «Барселона» продолжает оставаться в моем сердце», - сказал Неймар.

30-летний футболист провел четыре очень успешных года в Ла Лиге, играя за каталонский клуб. Присоединившись к команде в 2013 году из «Сантоса», он помог клубу достичь больших высот вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

В 2017 году Неймар подписал контракт с французским «ПСЖ».