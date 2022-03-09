«Атлетико» интересуется защитником «Тоттенхэма»

Представители мадридского «Атлетико» интересуются 23-летним защитником «Тоттенхэма» Эмерсоном Роялом. Об этом сообщает Sun Sport.

Испанская команда может вернуть футболиста в Испанию спустя год после его отъезда. Ранее Роял находился в составе «Барселоны».

«Тоттенхэм» также готов расстаться с футболистом, а это значит, что летом стороны могут обсудить возможность заключения сделки.

Единственное условие, которое будут ставить представители «Атлетико» - снижение стоимости футболиста. «Матрасники» хотят заплатить за Рояла меньше, чем «Тоттенхэм» заплатил за него «Барселоне».