«Барселона» планирует отпраздновать 125-летие клуба вместе с Месси

«Барселона» надеется в 2024 году отпраздновать 125-летний юбилей, пригласив на торжественное мероприятие Лионеля Месси.

34-летний футболист провел практически всю карьеру в составе каталонского клуба, лишь в прошлом году покинув команду из-за плохого финансового положения «Барсы». Это был один из самых шокирующих и неожиданных трансферов в футболе.

Из-за ограничений, введенных COVID, у Месси не было возможности должным образом попрощаться с болельщиками.

Тем не менее, теперь клуб планирует исправить это, запланировав особую дань уважения семикратному обладателю Золотого мяча. Даты мероприятия пока не установлены и нет определенной программы.