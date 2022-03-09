Хави: «Вы говорите, что я встречался с Холандом - я и не знал!»

Наставник «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о том, что он лично встречался с Эрлингом Холанном. По информации СМИ, специалист якобы лично обсуждал с норвежцем возможный контракт.

«Вы говорите, что я встречался с Холандом - я и не знал!», - заявил Хави в разговоре с AS.

При этом он добавил, что сейчас в мире нет ни одного футболиста, который отказался бы от перехода в «Барселону».

По словам Хави, в «Барселоне» футболисты могут рассчитывать на активную игровую практику. Он также похвалил город, в котором располагается клуб.

Хави заверил, что он будет убеждать любого игрока присоединиться к каталонскому клубу.