«Чир-лидер за 24 миллиона» - даже в Бельгии Эдена Азара критикуют все, кому не лень

Даже в Бельгии полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара яростно критикуют все, кому не лень. Азар редко появляется на поле, явно не вписываясь в игру команды, его не особо жаловал ни предыдущий тренер, ни нынешний.

При этом искать себе другое место он особо не спешит, наслаждаясь условиями выгодного контракта. Это провоцирует появление нелицеприятных публикаций о нем, причем не щадят его даже на родине.

Так, бельгийский журнал HLN сравнил Азара с девушкой, которая выходит на поле для поддержки спортсменов перед началом матча - их называют «чир-лидеры», это понятие появилось и разошлось по миру из США.

- Человек-невидимка в Мадриде - Азар стал чир-лидером за 24 миллиона евро, - пишет о нем источник.