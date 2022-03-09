Френки де Йонг: «В следующем сезоне «Барселона» сможет бороться на всех фронтах»

Голландский полузащитник рассказал о будущем и считает, что если «Барса» сможет усилить состав летом, то в следующем сезоне они смогут бороться на всех фронтах.

«Барселона» - один из величайших клубов мира. Обычно мы боремся за все титулы, и я считаю, что в следующем сезоне, если мы сможем приобрести хороших игроков, мы сможем бороться за все».

Также он рассказал журналистом, что хотел бы остаться в команде:

«Я чувствую себя хорошо в клубе и хочу продолжать и продолжать совершенствоваться здесь».