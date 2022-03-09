Хави о Холанне: «Не знаю ни одного футболиста, отказавшего «Барселоне»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави высказался на тему возможного перехода в стан сине-гранатовых нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Не знаю ни одного футболиста, который сказал бы «Барселоне» нет. Когда разговариваешь с игроком, нужно дать ему понять, насколько это замечательный клуб и город», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 21-летний Холанн провёл 14 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что норвежец провёл встречу с Хави в Мюнхене. Позже президент каталонцев Жоан Лапорта опроверг факт переговоров с футболистом на тему будущего перехода.