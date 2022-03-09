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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не спешит продлевать контракт с Дани Алвесом

09 Марта 2022 • 16:55 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1.35 5.00 9.50
13.03 23:00

Как сообщает AS, «Барселона» ещё не приняла решение о продлении контракта с защитником Дани Алвесом.

По информации источника, руководство сине-гранатовых отложило этот вопрос до конца сезона, так как планирует приобретать новых футболистов и опасается переизбытка игроков на фланге обороны.

Напомним, 38-летний бразилец вернулся в каталонский клуб в ноябре 2021 года, после 6-летнего отсутствия. В нынешнем сезоне Ла Лиги Алвес провёл 4 матча, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.

Сейчас футболист получает минимальную для игрока высшего дивизиона Испании зарплату — 155 тысяч евро за сезон.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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