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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» на один сезон вынуждена будет покинуть «Камп Ноу»

09 Марта 2022 • 10:27 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал журналистам, что на один сезон каталонская команда вынуждена будет перебраться с «Камп Ноу» на другой стадион.

Лапорта сказал, что скоро легендарному стадиону «Камп Ноу» в ближайшее время потребуется реконструкция, так что «Барселона» на один сезон переедет на другую арену. Президент «сине-гранатовых» отметил, что, скорее всего, каталонская команда разместится на Олимпийском стадионе в Монтжуике.

Напомним, что в данный момент «Барселона» под шефством Хави занимает третью строчку в испанском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
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