«Барселона» на один сезон вынуждена будет покинуть «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал журналистам, что на один сезон каталонская команда вынуждена будет перебраться с «Камп Ноу» на другой стадион.

Лапорта сказал, что скоро легендарному стадиону «Камп Ноу» в ближайшее время потребуется реконструкция, так что «Барселона» на один сезон переедет на другую арену. Президент «сине-гранатовых» отметил, что, скорее всего, каталонская команда разместится на Олимпийском стадионе в Монтжуике.

Напомним, что в данный момент «Барселона» под шефством Хави занимает третью строчку в испанском чемпионате.