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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос - лидер Ла Лиги по качеству передач

08 Марта 2022 • 21:34 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
5.80 4.05 1.58
14.03 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в текущем сезоне является игроком с наибольшим количеством точных передач в матчах испанского чемпионата. Процент точных передач в исполнении Крооса составляет 94,98%, и он серьезно опережает Френки де Йонга из «Барселоны», который в среднем совершает точными 90,87% передач.

За третье место в этой классификации яростно сражаются Фран Бельтран из «Сельты» и другой представитель «Барселоны» Нико Гонсалес - 90,06% и, соответственно, 90,05%. Наконец, пятерку замывает обладатель «Золотого мяча-2018» Лука Модрич из «Реала», который сделал 89,83% точных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Модрич Тони Кроос Френки де Йонг Нико Гонсалес Фран Бельтран
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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