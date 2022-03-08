Кроос - лидер Ла Лиги по качеству передач

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в текущем сезоне является игроком с наибольшим количеством точных передач в матчах испанского чемпионата. Процент точных передач в исполнении Крооса составляет 94,98%, и он серьезно опережает Френки де Йонга из «Барселоны», который в среднем совершает точными 90,87% передач.

За третье место в этой классификации яростно сражаются Фран Бельтран из «Сельты» и другой представитель «Барселоны» Нико Гонсалес - 90,06% и, соответственно, 90,05%. Наконец, пятерку замывает обладатель «Золотого мяча-2018» Лука Модрич из «Реала», который сделал 89,83% точных передач.