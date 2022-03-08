Лапорта сомневается в том, что «Барселона» сможет удержать Траоре

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил возможность команды оставить 26-летнего форварда Адама Траоре в составе команды. Об этом сообщает The Sun.

Траоре пришел в «Барселону» в январе на правах аренды до конца текущего сезона. Каталонцы хотят, чтобы футболист остался в команде на постоянной основе.

При этом Жоан Лапорта отмечает, что подписать Траоре каталонскому клубу, скорее всего, не получится.

«Мы бы хотели, чтобы Адама Траоре остался здесь, это возможно, но мы находимся в сложной финансовой ситуации», - сказал Лапорта.

Он добавил, что нужно подождать до конца сезона, чтобы принимать какие-либо решения по этому вопросу.