Хави приступил к поискам нового голкипера для «Барселоны»

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген вполне устраивает руководство «Барселоны», но проблема в том, что для него нет замены, а для клуба уровня «Барселоны» это недопустимо. Поэтому, как сообщает Marca, клуб уже приступил к поискам альтернативы для тер Штегена - а также конкурента, который поможет 29-летнему немцу подтянуться и заиграть лучше. Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года, в первый свой сезон он был запасным при Клаудио Браво, но затем стал основным кипером команды.

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