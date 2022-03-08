Лапорта признался в том, что он сожалеет об уходе Месси из клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта впервые сказал о том, что он не жалеет об уходе Лионеля Месси из каталонского клуба. Его слова передает AS.

По словам Лапорты, решение об уходе аргентинского форвада было сложным, однако руководство команды должно было поставить клуб выше всего остального.

«Это было самое печальное и болезненное решение, но я не сожалею», - сказал президент клуба.

Лапорта добавил, что «Барселоне» пришлось столкнуться с «реальностью, которая происходила из катастрофического наследия», однако история каталонского клуба не заканчивается.

Напомним, что Лионель Месси летом покинул «Барселону» и перешел в «ПСЖ».