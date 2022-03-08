Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта признался в том, что он сожалеет об уходе Месси из клуба

08 Марта 2022 • 19:06 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта впервые сказал о том, что он не жалеет об уходе Лионеля Месси из каталонского клуба. Его слова передает AS.

По словам Лапорты, решение об уходе аргентинского форвада было сложным, однако руководство команды должно было поставить клуб выше всего остального.

«Это было самое печальное и болезненное решение, но я не сожалею», - сказал президент клуба.

Лапорта добавил, что «Барселоне» пришлось столкнуться с «реальностью, которая происходила из катастрофического наследия», однако история каталонского клуба не заканчивается.

Напомним, что Лионель Месси летом покинул «Барселону» и перешел в «ПСЖ».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
19:42 · Испания. Ла Лига
Хави приступил к поискам нового голкипера для «Барселоны»
19:13 · Испания. Ла Лига
Хави хочет оставить Пике и Бускетса еще на один сезон
19:06 · Испания. Ла Лига
Лапорта признался в том, что он сожалеет об уходе Месси из клуба
18:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» больше не будет улучшать предложение по Дембеле
18:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» поборется с «Барселоной» за Кесси
12:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова платить защитнику «Аякса» 3,5 млн евро в год
10:13 · Испания. Ла Лига
Пуч может перейти в «Вулверхэмптон»
09:26 · Испания. Ла Лига
«Арсенал» может подписать универсала из «Барселоны»
08:46 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» о Холанне: Все хотят перейти в каталонский клуб
07:00 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт задумался о своём будущем - датчанин чувствует, что на него больше не рассчитывают
05:47 · Испания. Ла Лига
Пуйоль: «Реал» дважды подкатывал ко мне, но...»
01:26 · Испания. Ла Лига
Гаспар: «Месси не вернется в «Барселону» в качестве игрока»
01:05 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» ответил на критику Кумана
00:59 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» расправился с «Леванте»
00:00 · Испания. Ла Лига
Пабло Торе объяснил, почему он выбрал «Барселону», а не «Реал»
Все новости
Рекомендуем