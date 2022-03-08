«Барселона» больше не будет улучшать предложение по Дембеле

Французский вингер Усман Дембеле хорошо показывает себя в последних матчах за «Барселону», что побудило руководство клуба предложить ему продление контракта. Однако Усману не понравились условия нового предложения и он пока что решил не соглашаться на него.

Как сообщает Marca, «Барселона» не станет делать игроку новое предложение, более того - в руководстве клуба уверены, что у Дембеле уже есть надежный вариант, так как зимой он отклонил и другие предложения, в частности, от «Тоттенхэма», «Челси» и «ПСЖ». Так что если ему захочется остаться в «Барселоне», то возобновлять переговоры придется по собственной инициативе.