Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» больше не будет улучшать предложение по Дембеле

08 Марта 2022 • 18:45 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1.35 5.00 9.00
13.03 23:00

Французский вингер Усман Дембеле хорошо показывает себя в последних матчах за «Барселону», что побудило руководство клуба предложить ему продление контракта. Однако Усману не понравились условия нового предложения и он пока что решил не соглашаться на него.

Как сообщает Marca, «Барселона» не станет делать игроку новое предложение, более того - в руководстве клуба уверены, что у Дембеле уже есть надежный вариант, так как зимой он отклонил и другие предложения, в частности, от «Тоттенхэма», «Челси» и «ПСЖ». Так что если ему захочется остаться в «Барселоне», то возобновлять переговоры придется по собственной инициативе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
19:42 · Испания. Ла Лига
Хави приступил к поискам нового голкипера для «Барселоны»
19:13 · Испания. Ла Лига
Хави хочет оставить Пике и Бускетса еще на один сезон
19:06 · Испания. Ла Лига
Лапорта признался в том, что он сожалеет об уходе Месси из клуба
18:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» больше не будет улучшать предложение по Дембеле
18:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» поборется с «Барселоной» за Кесси
12:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова платить защитнику «Аякса» 3,5 млн евро в год
10:13 · Испания. Ла Лига
Пуч может перейти в «Вулверхэмптон»
09:26 · Испания. Ла Лига
«Арсенал» может подписать универсала из «Барселоны»
08:46 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» о Холанне: Все хотят перейти в каталонский клуб
07:00 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт задумался о своём будущем - датчанин чувствует, что на него больше не рассчитывают
05:47 · Испания. Ла Лига
Пуйоль: «Реал» дважды подкатывал ко мне, но...»
01:26 · Испания. Ла Лига
Гаспар: «Месси не вернется в «Барселону» в качестве игрока»
01:05 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» ответил на критику Кумана
00:59 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» расправился с «Леванте»
00:00 · Испания. Ла Лига
Пабло Торе объяснил, почему он выбрал «Барселону», а не «Реал»
Все новости
Рекомендуем