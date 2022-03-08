«Барселона» готова платить защитнику «Аяксу» 3,5 млн евро в год

Руководители каталонской команды предлагают марокканскому защитнику амстердамского «Аякса» Нуссеру Мазрауи контракт с зарплатой в три с половиной миллиона евро в год.

По информации Info Blaugrana, «сине-гранатовые» очень хотят заполучить 24-летнего марокканского футболиста, который должен стать заменой Сержиньо Десту и Серхио Роберто. Напомним, что этим летом Мазрауи станет свободным агентом и может перебраться в каталонский клуб бесплатно.

В этом сезоне Нуссер Мазрауи провёл в голландской лиге 20 поединков, в которых забил пять мячей и сделал два ассиста.