Пуч может перейти в «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч может стать частью сделки по Адама Траоре.

Креативный полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч может перейти в английский «Вулверхэмптон». Обэтом сообщает издание Diario Sport.

По информации источника, «волки» уже интересовались молодым испанцем прошлым летом, а теперь возобновили интерес, считая Пуча очень талантливым игроком.

Учитывая, что «Барселона» скорее всего попытается сохранить взятого в аренду Адама Траоре, продажа «Вулверхэмптону» 22-летнего полузащитника может помочь сохранить деньги.

Контракт Пуча истекает летом 2023 года, но учитывая малое игровое время, он будет не против поменять клуб уже предстоящим летом, сообщает источник.

В текущем сезоне Рики провёл 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цена игрока на Transfermarkt составляет €9,00 млн.