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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» о Холанне: Все хотят перейти в каталонский клуб

08 Марта 2022 • 08:46 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о возможном трансфере молодого норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Лапорта заявил, что не будет говорить о каких-либо возможных трансферах, так как этим он может поднять им цену. Глава «сине-гранатовых» отметил, что руководители «Барселоны» прекрасно знают, что хочет Хави и каких игроков нужно подписать летом. Жоан добавил, что все футболисты хотят перейти в каталонскую команду.

Напомним, что в услугах Эрлинга Холанна также заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Жоан Лапорта Эрлинг Холанн
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