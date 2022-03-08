Президент «Барселоны» о Холанне: Все хотят перейти в каталонский клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о возможном трансфере молодого норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Лапорта заявил, что не будет говорить о каких-либо возможных трансферах, так как этим он может поднять им цену. Глава «сине-гранатовых» отметил, что руководители «Барселоны» прекрасно знают, что хочет Хави и каких игроков нужно подписать летом. Жоан добавил, что все футболисты хотят перейти в каталонскую команду.

Напомним, что в услугах Эрлинга Холанна также заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».