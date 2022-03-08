Брайтвайт задумался о своём будущем - датчанин чувствует, что на него больше не рассчитывают

Главный тренер «Барселоны» Хави строит новую-старую «Барсу», прививая ей привычный стиль игры, и в таких условиях персонажам вроде Мартина Брайтвайта места в команде не находится. Его даже не включили в заявочный список на матч с «Эльче», и датчанин воспринял это как «очень толстый намек». Как сообщает Diario Sport, сейчас 30-летний Брайтвайт пытается серьезно осмыслить свои перспективы и задумался о том, чтобы летом покинуть «Барселону». Он хочет играть, а не сидеть на скамейке запасных, вполне резонно опасаясь, что может лишиться места в сборной на чемпионате мира в Катаре, если затеряется где-то между скамейкой запасных и командным автобусом «Барселоны».