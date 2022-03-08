Пуйоль: «Реал» дважды подкатывал ко мне, но...»

Легендарный защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль всегда подчеркивал свою верность ценностям клуба, но это, как вспоминает Карлес, не мешало скаутам «Реала» время от времени беспокоить его. Первая попытка имела место в 2001 году, через год после того, как из «Барселоны» вероломно ушел Луиш Фигу.

- Они дважды беспокоили меня. В первый раз это было через год после того, как туда ушел Фигу. Я сказал им, что и так играю в лучшей команде мира. Затем, в 2004 году, у руля «Реала» встал Камачо, который возжелал пригласить в «Реал» не только меня, но еще и Роналдиньо, - заявил Пуйоль в интервью телеканалу TV3.