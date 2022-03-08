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Пуйоль: «Реал» дважды подкатывал ко мне, но...»

08 Марта 2022 • 05:47 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1.35 4.90 9.00
13.03 23:00

Легендарный защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль всегда подчеркивал свою верность ценностям клуба, но это, как вспоминает Карлес, не мешало скаутам «Реала» время от времени беспокоить его. Первая попытка имела место в 2001 году, через год после того, как из «Барселоны» вероломно ушел Луиш Фигу.

- Они дважды беспокоили меня. В первый раз это было через год после того, как туда ушел Фигу. Я сказал им, что и так играю  в лучшей команде мира. Затем, в 2004 году, у руля «Реала» встал Камачо, который возжелал пригласить в «Реал» не только меня, но еще и Роналдиньо, - заявил Пуйоль в интервью телеканалу TV3.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карлес Пуйоль
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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