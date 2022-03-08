Гаспар: «Месси не вернется в «Барселону» в качестве игрока»

Будущее Лионеля Месси всё еще остается темой для дискуссий. Последним высказыванием по этому поводу стало интервью бывшего президента «Барселоны» Жоана Гаспара, которое он дал египетскому телевидению.

По словам Гаспара, Месси не вернется в каталонский клуб в качестве игрока:

«Я не ожидаю, что Лионель Месси в ближайшее время вернется в «Барселону» в качестве игрока, и думаю, что из-за пожеланий жены и детей он предпочтет остаться в «Пари Сен-Жермен», - заявил Гаспар.

Экс-президент добавил, что Месси остается лучшим футболистом мира и отметил профессионализм аргентинца.

В текущем сезоне в чемпионате Франции Месси провел за «ПСЖ» 17 матчей и забил 2 гола.