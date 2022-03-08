Президент «Барселоны» ответил на критику Кумана

В интервью BarcaTV+ президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на критику Рональда Кумана, который был уволен из клуба по ходу сезона.

«Мы хотели дать Куману шанс, но увидели, что команда не очень хороша, поэтому мне пришлось принять такое решение», - сказал Лапорта.

Он также добавил, что считает решение правильным, потому что игра команды сейчас намного лучше.

Президент «Барселоны» отметил, что всегда будет помнить вклад Кумана в развитие клуба.

«Я всегда буду помнить Кумана за его гол на «Уэмбли» и за то, что он был тренером, который давал шанс молодежи», - заявил Лапорта.