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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пабло Торе объяснил, почему он выбрал «Барселону», а не «Реал»

08 Марта 2022 • 00:00 Комментировать

Один из самых талантливых молодых игроков Испании объяснил причину подписания контракта с «Барселоной».

Футболист считает, что в каталонском клубе у него будет больше возможности, чтобы раскрыться.

По словам Торре, тренер мадридцев Карло Анчелотти не слишком доверяет молодым игрокам. «Барселона» же известна тем, что молодые таланты получают большое игровое время. Торре привел пример Педри, Гави и других футболистов, которые постепенно становятся основными игроками каталонского клуба.

Торре присоединится к «Барселоне» летом. В этом сезоне в составе «Расинга» игрок провел 24 матча, в которых забил 7 мячей и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пабло Торре
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