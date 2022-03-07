Месси может вернуться в «Барселону», если та не купит Холанна летом

Лионель Месси может вернуться в каталонский клуб, если «Барселона» не сможет выкупить Холанна, сообщают испанские журналисты.

Аргентинец ушел из «Барселоны» прошлым летом и сейчас проводит далеко не лучший сезон в своей карьере за «ПСЖ».

Семикратный обладатель «Золотого мяча» в 15 матчах чемпионата Франции забил лишь 2 мяча.

«Вскоре появятся новости о возвращении Месси, особенно если Холанн не приедет в Барселону», — сказал испанский журналист.

На данный момент каталонские СМИ активно освещают возможный переход Эрлинга Холанна в «Барселону». Однако, если норвежец решит не присоединяться к «гранатово-синим», Месси, безусловно, будет одним из первых игроков, которые вернутся в Барселону, считают испанские журналисты.