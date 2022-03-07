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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси может вернуться в «Барселону», если та не купит Холанна летом

07 Марта 2022 • 22:50 Комментировать

Лионель Месси может вернуться в каталонский клуб, если «Барселона» не сможет выкупить Холанна, сообщают испанские журналисты.

Аргентинец ушел из «Барселоны» прошлым летом и сейчас проводит далеко не лучший сезон в своей карьере за «ПСЖ».

Семикратный обладатель «Золотого мяча» в 15 матчах чемпионата Франции забил лишь 2 мяча.

«Вскоре появятся новости о возвращении Месси, особенно если Холанн не приедет в Барселону», — сказал испанский журналист.

На данный момент каталонские СМИ активно освещают возможный переход Эрлинга Холанна в «Барселону». Однако, если норвежец решит не присоединяться к «гранатово-синим», Месси, безусловно, будет одним из первых игроков, которые вернутся в Барселону, считают испанские журналисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Эрлинг Холанн
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