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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альберто Морено не поможет «Вильярреалу» до конца сезона

07 Марта 2022 • 22:42 Комментировать
Вильярреал
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Сельта
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12.03 20:30

Крайний защитник «Вильярреала» Альберто Морено выбыл из строя до конца сезона.

29-летний футболист был вынужден покинуть поле в субботнем матче Ла Лиги против «Осасуны» (0:1) из-за повреждения колена. Медицинское обследование выявило у левого латераля разрыв передней крестообразной связки, о чём сообщил официальный сайт «Вильярреала».

Таким образом, игрок пропустит остаток сезона. В ближайшие дни ему предстоит операция.

Альберто Морено принял участие в 35 матчах за «жёлтую субмарину» в текущем сезоне, став автором 6 голов и 4 голевых передач. С 2014 по 2019 год испанец защищал цвета «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Альберто Морено
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ВИЛЬЯРРЕАЛ СЕЛЬТА
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