«Реал» рассматривает кандидатуру Исака

Гранд Ла Лиги мадридский «Реал» рассматривает кандидатуру Александра Исака, если не клуб не сможет летом заполучить Эрлинга Холанда.

Согласно сообщению испанского издания Defensa Central, Исак рассматривается как альтернативный вариант.

Исак долгое время считался одним из самых многообещающих молодых нападающих в Европе. Его сравнивали со Златаном Ибрагимовичем во время пребывания в АИКе.

В июле 2019 года форвард присоединился к «Реал Сосьедад». В 120 матчах эа этот клуб нападающий забил 41 гол и отдал 8 результативных передач.

«Реал» сделает конкретное предложение, скорее всего, в летнее трансферное окно.