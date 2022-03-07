«Барселона» предложила Алвесу остаться еще на один сезон

«Барселона» решила предложить ветерану-защитнику Дани Алвесу новое продление на один год и оставить его в клубе еще на один сезон, сообщает SPORT.

Дани Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре прошлого года, через пять лет после того, как покинул клуб в 2016 году.

Однако, дебютировать за каталонский клуб футболист смог только в январе 2022-го. 38-летний игрок сразу вписался в основной состав, в 7 матчах забив гол и отдав три результативные передачи.

Согласно новому контракту, Алвес также получит повышение текущей заработной платы.