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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема стал четвёртым игроком топ-5 лиг с двузначным количеством голов и ассистов

07 Марта 2022 • 20:27 Комментировать
Реал Мадрид
4:1
Реал Сосьедад
окончен

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема стал четвёртым игроком с двузначным количеством голов и голевых передач в рамках топ-5 лиг в текущем сезоне.

На счету французского нападающего «сливочных» 20 забитых мячей и 10 результативных передач в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Бензема стал первым представителем чемпионата Испании, сумевшим забить больше 10 голов и оформить больше 10 ассистов.

Ранее среди представителей пяти сильнейших лиг Европы этого достигли Мохамед Салах из «Ливерпуля», Доменико Берарди из «Сассуоло» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

В недавнем поединке против «Сосьедада» (4:1) 34-летний Бензема отметился голом и голевым пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Мохамед Салах Доменико Берарди Килиан Мбаппе
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