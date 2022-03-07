Бензема стал четвёртым игроком топ-5 лиг с двузначным количеством голов и ассистов

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема стал четвёртым игроком с двузначным количеством голов и голевых передач в рамках топ-5 лиг в текущем сезоне.

На счету французского нападающего «сливочных» 20 забитых мячей и 10 результативных передач в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Бензема стал первым представителем чемпионата Испании, сумевшим забить больше 10 голов и оформить больше 10 ассистов.

Ранее среди представителей пяти сильнейших лиг Европы этого достигли Мохамед Салах из «Ливерпуля», Доменико Берарди из «Сассуоло» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

В недавнем поединке против «Сосьедада» (4:1) 34-летний Бензема отметился голом и голевым пасом.