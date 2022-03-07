Триппьер: «Симеоне запрещал игрокам говорить «доброе утро»

Киран Триппьер рассказал журналистам о странной тактике Диего Симеоне.

По словам защитника, менеджер «Атлетико» во время прошлогодней борьбы за титул чемпионов Испании запрещал игрокам желать друг другу «доброе утро».

«После Рождества нам не разрешили говорить «доброе утро». Так сказал менеджер. Мы должны были говорить «Чемпионы», - рассказал Триппьер в своем подкасте..

Мадридский клуб в итоге занял первое место в розыгрыше Ла Лиги прошлого сезона – первый за семь лет. Сам Триппьер провел 28 матчей и сделал 6 результативных передач. В зимнее трансферное окно защитник перешел в «Ньюкасл».