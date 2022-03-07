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Стало известно, как Роналду выжил из «Реала» Бенитеса в 2015 году

07 Марта 2022 • 19:56 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
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14.03 23:00

Если вы тренируете футбольный клуб, в составе которого выступает Криштиану Роналду, то лучше всеми путями сделать так, чтобы португалец был на вашей стороне. Это следует учесть нынешнему тренеру «Манчестер Юнайтед» Ральфу Рангнику, который, судя по всему, не вполне ладит с португальцем. Так было в прошлом - если Роналду не нравится тренер, то вскоре этого тренера увольняют. Так было в Италии с Маурицио Сарри. Так было в Испании с Рафой Бенитесом в 2015 году, о чем сообщает El Pais.

Как уточняет издание, Бенитес выдвинул Криштиану требование - изучать манеру игры тех или иных защитников, эдакое домашнее задание на каждый день, сегодня одного, завтра другого. Роналду идея не понравилась, и на следующий день он преподнес помощникам Бенитеса USB-флешку с записью своих голов.

- Скажите Бенитесу, что это флешка со всеми моими голами, пусть изучает их, - цитирует Роналду источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рафаэль Бенитес Криштиану Роналду
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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