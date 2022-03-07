Симеоне: Фелиш, может, и сердится - но зато забивает. Всё будет хорошо

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил португальского нападающего Жоау Фелиша за дубль в игре с «Бетисом». Его приглашали в команду как нового Криштиану Роналду, но на самом деле проблемный характер Феликса быстро начал создавать проблемы в раздевалке. Но Симеоне сумел решить их.

- Всем нужно время. И Жоау делает все, чего мы требуем - забивает, предлагает свое видение игры, работает головой. Он отлично справляется. Да, он обижался на меня, и даже скажу больше - и сейчас тоже обижается. Но я знаю - придет день, и он будет благодарить меня, - заявил Симеоне, слова которого цитирует AS.