Полузащитник «Барселоны» Гонсалес пропустит матч с «Осасуной»

Молодой полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес пропустит матч следующего тура чемпионата Испании против «Осасуны».

В игре с «Эльче» он получил пятое предупреждение. Футболист вышел на замену Фрэнки де Йонгу на 68-й минуте, получил предупреждение, которое оказалось у него пятым в турнире, что означает автоматическую дисквалификацию в чемпионате.

Впрочем, в распоряжении тренера каталонцев Хави есть несколько вариантов для замены молодого полузащитника – Бускетс, де Йонг, Педри, Гави и Пуч.

В этом сезоне в чемпионате Испании Гонсалес сыграл 23 матча и забил 2 гола.