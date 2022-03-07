Экс-игрок «Реала» надеется, что Мбаппе перейдёт в мадридский клуб

Известный экс-игрок «Реала» Кристиан Карамбе рассказал журналистам, что хотел бы видеть звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридской команде.

Карамбе сказал, что «королевский клуб» всегда побеждает, когда в составе есть французские футболисты. Экс-игрок отметил, что очень надеется на то, что Мбаппе станет новичком «Реала», если Килиан уже не подписал контракт со «сливочными».

Напомним, что Килиан Мбаппе не хочет продлевать соглашение с «ПСЖ», так что этим летом француз станет свободным агентом и сможет перебраться в «Реал» бесплатно.