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Чемпионат Испании. Ла Лига

Футболист «Эльче» о неназначенном пенальти за фол Альбы: «Натуральная рука!»

07 Марта 2022 • 10:09 Комментировать
Эльче
1:2
Барселона
окончен

Форвард «Эльче» Пере Милья высказался про эпизод с попаданием мяча в руку латераля «Барселоны» Жорди Альбы в прошедшем матче Ла Лиги.

«Натуральная рука! Испанская поговорка никогда не подводит: кто не плачет, тот не ест», — написал Милья на своей странице в «Твиттере», приложив видео со спорным эпизодом.

Матч «Эльче» - «Барселона» закончился победой гостей со счётом 2:1. Победный гол с пенальти на 84 минуте забил Мемфис Депай.

После этой победы «сине-гранатовые» заняли третью строчку таблицы, имея в своём активе 48 очков. «Эльче» со своими 29 баллами расположился на 14 строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эльче
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