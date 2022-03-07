Эден Азар отработает контракт до конца, утверждает его брат

Младший брат Эдена Азара, Килиан Азар, утверждает, что его знаменитый брат до конца отработает свой контракт с мадридским «Реалом». Соглашение Азара, который перебрался в Мадрид в 2019 году, истекает в 2024, однако его очень часто критикуют за не самые убедительные выступления в Мадриде. Азар и близко не стал лидером команды, хотя планировалось, что он сможет взвалить на себя подобную роль.

- Эден в порядке, ему хорошо в Мадриде, и его семье также. У него контракт, который будет отработан. Сейчас он играет поменьше, но все знают, что он очень хорошо. Ему надо доказать, что он будет хорошим вариантом для выхода на замену, - считает Килиан, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.