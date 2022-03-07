Облак уверен, что «Атлетико» пробьется в Лигу чемпионов

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак не сомневается в том, что его команда пробьется в Лигу чемпионов. После победы над «Бетисом» подопечные Диего Симеоне закрепились в четверке, однако в этом сезоне у команды есть большие проблемы с обороной, которые уже не раз стоили неожиданных потерь очков. Облак уверен, что «Атлетико» справится, несмотря на все последние сложности.

- Мы показали, что можем играть иначе и будем продолжать в этом духе. Только так можно пробиться в Лигу чемпионов. У нас плотная конкуренция, но все игроки и тренер одержимы идеей, - заявил Облак, слова которого цитирует Marca.