Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Облак уверен, что «Атлетико» пробьется в Лигу чемпионов

07 Марта 2022 • 05:03 Комментировать
Бетис
1:3
Атлетико М
окончен

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак не сомневается в том, что его команда пробьется в Лигу чемпионов. После победы над «Бетисом» подопечные Диего Симеоне закрепились в четверке, однако в этом сезоне у команды есть большие проблемы с обороной, которые уже не раз стоили неожиданных потерь очков. Облак уверен, что «Атлетико» справится, несмотря на все последние сложности.

- Мы показали, что можем играть иначе и будем продолжать в этом духе. Только так можно пробиться в Лигу чемпионов. У нас плотная конкуренция, но все игроки и тренер одержимы идеей, - заявил Облак, слова которого цитирует Marca.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бетис 1:3 Атлетико М 3.35 3.15 2.30
07.03  23:00 Атлетик Б ... Леванте 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Марта
05:57 · Испания. Ла Лига
Эден Азар отработает контракт до конца, утверждает его брат
05:03 · Испания. Ла Лига
Облак уверен, что «Атлетико» пробьется в Лигу чемпионов
01:06 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» оставил не у дел «Бетис»
00:12 · Испания. Ла Лига
Араухо передумал покупать дом в Барселоне и приступил к изучению английского языка
06 Марта
23:42 · Испания. Ла Лига
Ассистент Хави: «Обамеянг вносит огромный вклад»
23:26 · Италия. Серия А
Подтвердился интерес «Барселоны» к Кулибали
22:30 · Испания. Ла Лига
«Бетис» – «Атлетико» Мадрид: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:3
21:15 · Испания. Ла Лига
«В перерыве я был зол»: Хави высказался после волевой победы «Барселоны» над «Эльче»
20:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» одержала волевую победу над «Эльче»
19:25 · Испания. Ла Лига
«Эльче» не забивал дома «Барселоне» с 1978 года
17:45 · Испания. Ла Лига
«Эльче» – «Барселона»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
09:52 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона не ведет переговоры с Холанном»
06:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти доволен успехом «Реала» в матче с «Реал Сосьедад»
05:50 · Испания. Ла Лига
«Гранада» рассталась с главным тренером
01:48 · Испания. Ла Лига
Бензема записал на свой счёт сотую голевую передачу в чемпионате Испании
Все новости
Рекомендуем