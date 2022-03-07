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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» оставил не у дел «Бетис»

07 Марта 2022 • 01:06 Комментировать
Бетис
1:3
Атлетико М
окончен

В матче прямых конкурентов «Барселоны» в борьбе за третье место лучше оказался мадридский «Атлетико», который переиграл «Бетис» со счетом 3:1. В результате севильский клуб покинул зону Лиги чемпионов, хотя долгое время шел третьим в турнирной таблице.

У «Атлетико» теперь равное количество очков с «Барселоной», но у каталонского суперклуба на один матч меньше. К «Бетису» же теперь подтягиваются и «Реал Сосьедад» с «Вильярреалом».

Протокол игры  
Бетис 1:3Атлетико М
  2'Фелиш Жоау (0:1)
(1:1) Тельо Кристиан45'   
  61'Фелиш Жоау (1:2)
  80'Лемар Тома (1:3)
Браво КлаудиоСабали ЮссуфБартра Марк   50'Виктор РуисГуардадо Андрес  11' (Тельо Кристиан (  11'   71') Карвалью ВилльямАкуоку Поль   40'  58' (Гидо Родригес (  58') Хоакин Санчес  66' (Виллиан Жозе (  66') Фекир НабильРуибаль Айтор   87'Иглесиас Борха   23'  66' (Хуанми Мигель (  66')
Запасные: Лаинес ДиегоГонсалес ЭдгарРоблес ЖоэльПесселья ХерманСилва Руи
Облак ЯнФелипе Аугусто IVХименес ХосеМандава РейнилдуВрсалько Шиме  21' (Карраско Янник (  21'   63') Льоренте Маркос   87'Эррера Эктор   34'Де Пауль Родриго  83' (Суарес Луис (  83') Лоди Ренан  46' (Лемар Тома (  46') Корреа Анхель  27' (Гризманн Антуан (  27') Фелиш Жоау  83' (Серрано Хавьер (  83')
Запасные: Марко МореноМартин КарлосЛекомт Бенжамен
06 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетико Мадрид
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окончен Эльче 1:2 Барселона 8.00 4.80 1.40
окончен Сельта 4:3 Мальорка 1.75 3.45 5.50
окончен Бетис 1:3 Атлетико М 3.35 3.15 2.30
07.03  23:00 Атлетик Б ... Леванте 0.00 0.00 0.00
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