«Атлетико» оставил не у дел «Бетис»

В матче прямых конкурентов «Барселоны» в борьбе за третье место лучше оказался мадридский «Атлетико», который переиграл «Бетис» со счетом 3:1. В результате севильский клуб покинул зону Лиги чемпионов, хотя долгое время шел третьим в турнирной таблице.

У «Атлетико» теперь равное количество очков с «Барселоной», но у каталонского суперклуба на один матч меньше. К «Бетису» же теперь подтягиваются и «Реал Сосьедад» с «Вильярреалом».