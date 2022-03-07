«Атлетико» оставил не у дел «Бетис»

В матче прямых конкурентов «Барселоны» в борьбе за третье место лучше оказался мадридский «Атлетико», который переиграл «Бетис» со счетом 3:1. В результате севильский клуб покинул зону Лиги чемпионов, хотя долгое время шел третьим в турнирной таблице.
У «Атлетико» теперь равное количество очков с «Барселоной», но у каталонского суперклуба на один матч меньше. К «Бетису» же теперь подтягиваются и «Реал Сосьедад» с «Вильярреалом».
Протокол игры
|Бетис
|1:3
|Атлетико М
|2'Фелиш Жоау (0:1)
|(1:1) Тельо Кристиан45'
|61'Фелиш Жоау (1:2)
|80'Лемар Тома (1:3)
Браво Клаудио•Сабали Юссуф•Бартра Марк • 50'Виктор Руис•Гуардадо Андрес 11' (Тельо Кристиан ( 11' ) • 71'Карвалью Вилльям•Акуоку Поль 40' 58' (Гидо Родригес ( 58') •Хоакин Санчес 66' (Виллиан Жозе ( 66') •Фекир Набиль•Руибаль Айтор • 87'Иглесиас Борха 23' 66' (Хуанми Мигель ( 66')
Облак Ян•Фелипе Аугусто IV•Хименес Хосе•Мандава Рейнилду•Врсалько Шиме 21' (Карраско Янник ( 21' ) • 63'Льоренте Маркос • 87'Эррера Эктор • 34'Де Пауль Родриго 83' (Суарес Луис ( 83') •Лоди Ренан 46' (Лемар Тома ( 46') •Корреа Анхель 27' (Гризманн Антуан ( 27') •Фелиш Жоау 83' (Серрано Хавьер ( 83')
Запасные: Марко Морено•Мартин Карлос•Лекомт Бенжамен
06 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).