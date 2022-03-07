Араухо передумал покупать дом в Барселоне и приступил к изучению английского языка

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо пока что не получает от своего нынешнего клуба предложения, которое он счел бы достойным. Вследствие этого Араухо, как сообщает Sport.es, заигрывает с английскими клубами, которые уже давно присматриваются к рослому оборонцу.

В частности, Араухо, нынешний контракт которого с «Барсой» истекает в 2023 году, решил пока что отказаться от покупки дома в Барселоне, а также приступил к более обстоятельному изучению английского языка. Араухо выступает за «Барселону» с 2018 года, в его активе также семь матчей в составе уругвайской сборной.