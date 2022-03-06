Ассистент Хави: «Обамеянг вносит огромный вклад»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг пришелся ко двору в своем новом клубе - его нахваливают и партнеры, и тренер, и Серхио Алегре, ассистент Хави в каталонском суперклубе. По его словам, Обамеянг полезен как в атаке, так и в обороне.

- Он очень многое дает команде. Обамеянг универсален и он быстро адаптировался. Он крайне полезен, как в нападении, так и в обороне, - заявил Алегри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

Габонский нападающий забил уже четыре мяча за свой новый клуб в чемпионате Испании в четырех матчах, при этом Обамеянг лишь дважды выходил в стартовом составе.