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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ассистент Хави: «Обамеянг вносит огромный вклад»

06 Марта 2022 • 23:42 Комментировать
Эльче
1:2
Барселона
окончен

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг пришелся ко двору в своем новом клубе - его нахваливают и партнеры, и тренер, и Серхио Алегре, ассистент Хави в каталонском суперклубе. По его словам, Обамеянг полезен как в атаке, так и в обороне.

- Он очень многое дает команде. Обамеянг универсален и он быстро адаптировался. Он крайне полезен, как в нападении, так и в обороне, - заявил Алегри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

Габонский нападающий забил уже четыре мяча за свой новый клуб в чемпионате Испании в четырех матчах, при этом Обамеянг лишь дважды выходил в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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