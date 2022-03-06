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Чемпионат Испании. Ла Лига

«В перерыве я был зол»: Хави высказался после волевой победы «Барселоны» над «Эльче»

06 Марта 2022 • 21:15 Комментировать
Эльче
1:2
Барселона
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после волевой победы каталонцев в гостевом матче с «Эльче» (2:1), в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги.

Матч для «сине-гранатовых» складывался непросто, и к перерыву они проигрывали со счётом 0:1. Хави признялся, что был очень зол, так как ждал более убедительной победы своей команды.

«Мы могли победить более комфортно. В перерыве я был зол. Мы не заслуживали того, чтобы проигрывать. Я знал, что мы сможем победить, если будем лучше атаковать. Пришлось сделать тактические перестановки, чтобы добиться этого», – приводит слова Хави Marca.

Благодаря победе в Эльче, «Барселона» поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, обогнав «Бетис». От идущей второй «Севильи» каталонцев отделяет 7 очков, но при этом имеется матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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