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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» одержала волевую победу над «Эльче»

06 Марта 2022 • 20:23 Комментировать
Эльче
1:2
Барселона
окончен

Каталонская «Барселона» одержала волевую победу над «Эльче» в матче двадцать седьмого тура чемпионата Испании. В первом тайме каталонцы создали несколько моментов, но пропустили буквально перед перерывом.

Во второй половине игры они сумели сравнять счет благодаря усилиям Феррана Торреса, а за шесть минут до конца матча вышедший на замену Депай заработал пенальти и сам же реализовал его. Отчаянный штурм хозяев поля успеха им, к сожалению, не принес, и «Барселона» набрала трудовые три очка, продолжая сражаться за третье место в турнирной таблице.

Протокол игры  
Эльче 1:2Барселона
(1:0) Фидель Чавес44'   
  60'Торрес Ферран (1:1)
  84'Депай Мемфис (1:2)
Бадия ЭдгарБарраган Антонио   56'Роко ЭнсоДиего Гонсалес VIIМохика ХоанМоренте Тете  65' (Каррильо Гидо (  65') Гутьеррес Хосе  79' (Марконе Иван (  79') Маскарель Омар  85' (Перес Кике (  85') Фидель Чавес  78' (Фернандес Хосан (  78') Бое Лукас  65' (Понсе Эсекель (  65'   67') Милья Пере
Запасные: Пасторе Хавьер   88'Андреу ЛлуисКасилья КикоОлаза ЛукасВерду ГонсалоПьятти Пабло
Тер Штеген Марк-АндреАлвес Даниэл   71'  85' (Дест Серджино (  85') Араухо Рональд   49'Пике Херард   82'Альба ЖордиПедриБускетс СерхиоДе Йонг Френки  68' (Гонсалес Нико (  68'   72') Дембеле Усман   58'  75' (Траоре Адама (  75') Обамеянг Пьер-Эмерик  75' (Депай Мемфис (  75'   90') Гави  46' (Торрес Ферран (  46')
Запасные: Де Йонг ЛюкПуч РикардГарсия ЭрикЛенгле КлеманНето МурараМингеса ОскарКаревич Лазар
06 марта. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эльче
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Идет 45 минута Сельта 2:1 Мальорка 1.75 3.45 5.50
06.03  23:00 Бетис ... Атлетико М 3.05 3.15 2.55
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