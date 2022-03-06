Каталонская «Барселона» одержала волевую победу над «Эльче» в матче двадцать седьмого тура чемпионата Испании. В первом тайме каталонцы создали несколько моментов, но пропустили буквально перед перерывом.
Во второй половине игры они сумели сравнять счет благодаря усилиям Феррана Торреса, а за шесть минут до конца матча вышедший на замену Депай заработал пенальти и сам же реализовал его. Отчаянный штурм хозяев поля успеха им, к сожалению, не принес, и «Барселона» набрала трудовые три очка, продолжая сражаться за третье место в турнирной таблице.
Протокол игры
|(1:0) Фидель Чавес44'
|60'Торрес Ферран (1:1)
|84'Депай Мемфис (1:2)
Бадия Эдгар•Барраган Антонио • 56'Роко Энсо•Диего Гонсалес VII•Мохика Хоан•Моренте Тете 65' (Каррильо Гидо ( 65') •Гутьеррес Хосе 79' (Марконе Иван ( 79') •Маскарель Омар 85' (Перес Кике ( 85') •Фидель Чавес 78' (Фернандес Хосан ( 78') •Бое Лукас 65' (Понсе Эсекель ( 65' ) • 67'Милья Пере
Запасные: Пасторе Хавьер • 88'Андреу Ллуис•Касилья Кико•Олаза Лукас•Верду Гонсало•Пьятти Пабло
Тер Штеген Марк-Андре•Алвес Даниэл 71' 85' (Дест Серджино ( 85') •Араухо Рональд • 49'Пике Херард • 82'Альба Жорди•Педри•Бускетс Серхио•Де Йонг Френки 68' (Гонсалес Нико ( 68' ) • 72'Дембеле Усман 58' 75' (Траоре Адама ( 75') •Обамеянг Пьер-Эмерик 75' (Депай Мемфис ( 75' ) • 90'Гави 46' (Торрес Ферран ( 46')
06 марта. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).