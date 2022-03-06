Каталонская «Барселона» одержала волевую победу над «Эльче» в матче двадцать седьмого тура чемпионата Испании. В первом тайме каталонцы создали несколько моментов, но пропустили буквально перед перерывом.

Во второй половине игры они сумели сравнять счет благодаря усилиям Феррана Торреса, а за шесть минут до конца матча вышедший на замену Депай заработал пенальти и сам же реализовал его. Отчаянный штурм хозяев поля успеха им, к сожалению, не принес, и «Барселона» набрала трудовые три очка, продолжая сражаться за третье место в турнирной таблице.