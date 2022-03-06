«Эльче» не забивал дома «Барселоне» с 1978 года

«Барселона» сражается в гостевом матче с «Эльче», и на 44-й минуте хозяева открыли счет благодаря усилиям Фиделя Чавеса, который использовал ошибку Педри и пробил в дальний угол ворот Марк-Андре тер Штегена. Этот гол в раздевалку оказался первым голом «Эльче» в ворота «Барселоны» с 1978 года, тогда команды встретились 1 января 1978 года и «Барса» выиграла в гостевом матче со счетом 3:1.

С тех пор команды встречались еще одиннадцать раз, и забивал «Эльче» только на поле «Барселоны», да и то, лишь один раз - осенью прошлого года, когда «Барса» выиграла со счетом 3:2. Следить за попытками «Барселоны» отыграться можно в онлайн-трансляции.