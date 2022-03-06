Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эльче» не забивал дома «Барселоне» с 1978 года

06 Марта 2022 • 19:25 Комментировать
Эльче
1:1
Барселона
8.00 4.80 1.40
2-й тайм

«Барселона» сражается в гостевом матче с «Эльче», и на 44-й минуте хозяева открыли счет благодаря усилиям Фиделя Чавеса, который использовал ошибку Педри и пробил в дальний угол ворот Марк-Андре тер Штегена. Этот гол в раздевалку оказался первым голом «Эльче» в ворота «Барселоны» с 1978 года, тогда команды встретились 1 января 1978 года и «Барса» выиграла в гостевом матче со счетом 3:1.

С тех пор команды встречались еще одиннадцать раз, и забивал «Эльче» только на поле «Барселоны», да и то, лишь один раз - осенью прошлого года, когда «Барса» выиграла со счетом 3:2. Следить за попытками «Барселоны» отыграться можно в онлайн-трансляции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эльче
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кадис 2:0 Райо Вальекано 2.75 3.00 2.90
Идет 68 минута Эльче 1:1 Барселона 6.00 4.40 1.54
06.03  20:30 Сельта ... Мальорка 1.84 3.50 4.70
06.03  23:00 Бетис ... Атлетико М 3.05 3.15 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Марта
19:25 · Испания. Ла Лига
«Эльче» не забивал дома «Барселоне» с 1978 года
17:45 · Испания. Ла Лига
«Эльче» – «Барселона»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
09:52 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона не ведет переговоры с Холанном»
06:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти доволен успехом «Реала» в матче с «Реал Сосьедад»
05:50 · Испания. Ла Лига
«Гранада» рассталась с главным тренером
01:48 · Испания. Ла Лига
Бензема записал на свой счёт сотую голевую передачу в чемпионате Испании
01:33 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «С Суаресом я переживаю то же, что и с Торресом»
01:03 · Испания. Ла Лига
Чемпионство всё ближе: мадридский «Реал» увеличил отрыв от преследователей
05 Марта
22:33 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес может вернуться в амстердамский «Аякс»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад»: составы, прямая трансляция и онлайн - 4:1
22:08 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» объявил стартовый состав на игру с «Сосьедадом»
20:21 · Испания. Ла Лига
«Реал» ещё не проигрывал в текущем сезоне, когда на поле отсутствовал Кроос
20:00 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» – «Гранада»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
18:00 · Англия. Премьер-лига
Серхи Роберто покинет «Барселону» и надеется перебраться в английскую Премьер-лигу
17:39 · Испания. Ла Лига
Хави выразил надежду, что Дани Алвес останется в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем