Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Барселона не ведет переговоры с Холанном»

06 Марта 2022 • 09:52 Комментировать
Эльче
...
Барселона
8.00 4.80 1.40
Через 7 ч. 12 мин.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта опроверг слухи о переговорах с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном.

 «Я могу опровергнуть, что по Холанну были переговоры какого-либо рода. Не было ни встреч, ни разговоров. Ничего, — заявил Лапорта на встрече с группой болельщиков.

Однако руководитель не стал отрицать встречу главного тренера «сине-гранатовых» Хави с норвежцем в Мюнхене. Отметив лишь, что два спортсмена имеют право поговорить о футболе.  

Также Лапорта сообщил, что в случае переговоров, «Барселона» первым делом свяжется с «Боруссией».

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанн провел в составе «шмелей» 14 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.03  16:00 Кадис ... Райо Вальекано 3.50 2.85 2.47
06.03  18:15 Эльче ... Барселона 6.00 4.40 1.54
06.03  20:30 Сельта ... Мальорка 1.84 3.50 4.70
06.03  23:00 Бетис ... Атлетико М 3.05 3.15 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Марта
09:52 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона не ведет переговоры с Холанном»
06:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти доволен успехом «Реала» в матче с «Реал Сосьедад»
05:50 · Испания. Ла Лига
«Гранада» рассталась с главным тренером
01:48 · Испания. Ла Лига
Бензема записал на свой счёт сотую голевую передачу в чемпионате Испании
01:33 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «С Суаресом я переживаю то же, что и с Торресом»
01:03 · Испания. Ла Лига
Чемпионство всё ближе: мадридский «Реал» увеличил отрыв от преследователей
05 Марта
22:33 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес может вернуться в амстердамский «Аякс»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад»: составы, прямая трансляция и онлайн - 4:1
22:08 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» объявил стартовый состав на игру с «Сосьедадом»
20:21 · Испания. Ла Лига
«Реал» ещё не проигрывал в текущем сезоне, когда на поле отсутствовал Кроос
20:00 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» – «Гранада»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
18:00 · Англия. Премьер-лига
Серхи Роберто покинет «Барселону» и надеется перебраться в английскую Премьер-лигу
17:39 · Испания. Ла Лига
Хави выразил надежду, что Дани Алвес останется в «Барселоне»
16:21 · Испания. Ла Лига
Главный тренер «Барселоны» Хави отказался комментировать встречу с Холанном
12:44 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет выкупить Марсьяля
Все новости
Рекомендуем