Лапорта: «Барселона не ведет переговоры с Холанном»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта опроверг слухи о переговорах с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном.

«Я могу опровергнуть, что по Холанну были переговоры какого-либо рода. Не было ни встреч, ни разговоров. Ничего, — заявил Лапорта на встрече с группой болельщиков.

Однако руководитель не стал отрицать встречу главного тренера «сине-гранатовых» Хави с норвежцем в Мюнхене. Отметив лишь, что два спортсмена имеют право поговорить о футболе.

Также Лапорта сообщил, что в случае переговоров, «Барселона» первым делом свяжется с «Боруссией».

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанн провел в составе «шмелей» 14 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.