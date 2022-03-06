Анчелотти доволен успехом «Реала» в матче с «Реал Сосьедад»

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил своих подопечных за удачное выступление в матче с «Реал Сосьедад», столичные футболисты забили четыре мяча, пропустив лишь единожды.

- Все было хорошо с самых первых минут. Наш план высокого прессинга сработал, мы лишили соперника возможности начинать и развивать атаки. Если так сыграем и против «ПСЖ», то у нас все получится. В этом матче было важно увеличить свое преимущество в чемпионате, что мы и сделали. Теперь ждем среду и надеемся, - заявил Анчелотти, слова которого цитирует официальный сайт «Реала».