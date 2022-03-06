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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти доволен успехом «Реала» в матче с «Реал Сосьедад»

06 Марта 2022 • 06:01 Комментировать
Реал Мадрид
4:1
Реал Сосьедад
окончен

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил своих подопечных за удачное выступление в матче с «Реал Сосьедад», столичные футболисты забили четыре мяча, пропустив лишь единожды.

- Все было хорошо с самых первых минут. Наш план высокого прессинга сработал, мы лишили соперника возможности начинать и развивать атаки. Если так сыграем и против «ПСЖ», то у нас все получится. В этом матче было важно увеличить свое преимущество в чемпионате, что мы и сделали. Теперь ждем среду и надеемся, - заявил Анчелотти, слова которого цитирует официальный сайт «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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окончен Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад 1.55 4.30 6.00
06.03  16:00 Кадис ... Райо Вальекано 3.50 2.85 2.47
06.03  18:15 Эльче ... Барселона 6.00 4.40 1.54
06.03  20:30 Сельта ... Мальорка 1.84 3.50 4.70
06.03  23:00 Бетис ... Атлетико М 3.05 3.15 2.55
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