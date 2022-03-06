«Гранада» рассталась с главным тренером

Испанский клуб «Гранада» расстался с главным тренером Роберто Морено, который работал с командой с прошлого года. После того, как в матче двадцать седьмого тура «Гранада» проиграла «Валенсии» со счетом 1:3, терпение руководства «Гранады» лопнуло - команда не может победить уже в девяти матчах кряду.

Сейчас она опустилась уже на семнадцатое место в турнирной таблице высшей лиги испанского чемпионата, вплотную к зоне вылета - от нее отделяют только три очка.

- Мы благодарны Роберту Морено за его труд и самоотдачу, остается пожелать ему всяческих успехов в будущем, - гласит заявление клуба.