Бензема записал на свой счёт сотую голевую передачу в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» крупно переиграл коллег из «Реал Сосьедада» со счетом 4:1, и Карим Бензема сделал в этом матче голевую передачу. Она стала для французского нападающего уже сотой в истории выступлений в испанском чемпионате, в котором он играет с 2009 года. Бензема стал третьим игроком в двадцать первом веке, которому удалось сделать сто и более голевых передач в чемпионате Испании.

Первое место в этом топе занимает Лионель Месси, который сделал 192 голевые передачи, но сейчас продолжает пополнять статистику уже в чемпионате Франции. Второе место занимает Дани Алвес - 103 голевые передачи для игрока, поигравшего за «Севилью» и «Барселону».