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Симеоне: «С Суаресом я переживаю то же, что и с Торресом»

06 Марта 2022 • 01:33 Комментировать
Бетис
...
Атлетико М
3.10 3.20 2.40
Через 19 ч. 56 мин.

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне с нетерпением ждет игры с «Бетисом» и считает, что Луис Суарес сможет оказать команде очень важную помощь в этой игре. В текущем сезоне на счету Суареса девять голов - больше лишь у Анхеля Корреа, который забил уже одиннадцать мячей.

- Мне повезло как тренеру, я работал с таким игроком, как Торрес, который выиграл все, что можно и который всегда был готов, даже если не играл. То же самое и с Суаресом - даже если он на скамейке, он всегда готов включиться в бой, показать все, на что он способен, - заявил Симеоне, слова которого приводит ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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БЕТИС АТЛЕТИКО М
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06.03  18:15 Эльче ... Барселона 6.00 4.40 1.54
06.03  20:30 Сельта ... Мальорка 1.84 3.50 4.70
06.03  23:00 Бетис ... Атлетико М 3.05 3.15 2.55
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