Симеоне: «С Суаресом я переживаю то же, что и с Торресом»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне с нетерпением ждет игры с «Бетисом» и считает, что Луис Суарес сможет оказать команде очень важную помощь в этой игре. В текущем сезоне на счету Суареса девять голов - больше лишь у Анхеля Корреа, который забил уже одиннадцать мячей.

- Мне повезло как тренеру, я работал с таким игроком, как Торрес, который выиграл все, что можно и который всегда был готов, даже если не играл. То же самое и с Суаресом - даже если он на скамейке, он всегда готов включиться в бой, показать все, на что он способен, - заявил Симеоне, слова которого приводит ITASportPress.